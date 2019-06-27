Романов: российские пляжники долго приходили в себя после поражений на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Поражения и невыход в плей-офф Европейских игр в Минске тяжело дались сборной России по пляжному футболу. Об этом в четверг журналистам заявил игрок национальной команды Кирилл Романов.

В среду сборная России по пляжному футболу, ставшая победителем прошлых Игр, уступила команде Италии со счетом 2:4. Днем ранее россияне в дополнительное время проиграли испанцам (4:5) и потеряли шансы на выход из группы. В четверг подопечные Михаила Лихачева обыграли сборную Украины со счетом 5:1, после чего смогут продолжить борьбу за 5-8 места турнира.

"Играть, конечно, тяжело. Вчера день был полон отчаяния, ведь мы никогда себе такого не позволяли, это была полная катастрофа, долго приходили в себя. Сегодня тренер нашел нужные слова, мы вышли за рейтинг, за нашу силу, доказать, что это мы ошиблись, а не нас обыграли, но сейчас уже нужно готовиться к следующему турниру, что-то наигрывать. Каждый должен доказывать свою состоятельность в сборной, ища в себе резервы и мотивацию", - заявил Романов.

"Мотивацию вообще не найти, так что выходили за своих болельщиков и родных, которые проехали такое расстояние. Погодные условия очень сложные, но песок даже стал полегче для бега. С мячом же работать сложнее, ведь на него налипает песок, но мы быстро привыкли и адаптировались", - добавил он.

"Конечно, эта игра была принципиальной. Мы знаем хорошо этих ребят, они упертые и упорные, тактически грамотные. Так что было интересно играть, очень хотелось победить. Игра была отличная, порадовали болельщиков", - заключил футболист.

Сборная России по пляжному футболу является победителем первых Европейских игр, которые прошли в 2015 году в Баку. Также россияне дважды выигрывали чемпионат мира и пять раз становились победителями Евролиги. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.