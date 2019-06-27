{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Колобков назвал ситуацию с "Тосно" вызовом для российского футбола

Клуб из-за финансовых проблем прекратил существование после завершения сезона-2017/18

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг клубов "Тосно" и "Амкар", которые из-за финансовых проблем прекратили существование после завершения сезона-2017/18 в Российской премьер-лиге (РПЛ), является вызовом для всего российского футбола. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со студентами на дискуссионной площадке "Валдай".

"Тосно" из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. Пермский "Амкар" в стыковых матчах сохранил за собой право сыграть в РПЛ в сезоне-2018/19, но не прошел лицензирование для выступлений в элите российского футбола и также прекратил существование.

"Закрылись два клуба - "Тосно" и "Амкар", - сказал Колобков. - С "Тосно" странная ситуация, команда представляет один регион, играет потом в другом. Это вызов для российского футбола, и это касается не только двух клубов. Это надо решать, причем вместе с федерацией".

"Есть финансовый fair play. Не все клубы могут выполнять такие требования в полном объеме. Это вызов, это должно решаться", - отметил министр спорта.

Теги
Российский футболРоссияКолобков, Павел Анатольевич
Европейские игры-2019
Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу достойно закончит выступление на Европейских играх
Россияне не смогли выйти в плей-офф, теперь они продолжат борьбу за 5-8 места
Читать полностью