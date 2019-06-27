Бывший тренер ФК "Спартак" Каррера заявил, что никогда не стал бы тренировать ЦСКА

ТАСС, 27 июня. Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера никогда бы не возглавил московский ЦСКА. Слова специалиста в четверг приводит итальянское издание Itasportpress.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Итальянец привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России (2017). Сейчас 55-летний специалист взял паузу в карьере и живет в итальянском Бергамо. "Спартак" в настоящее время возглавляет российский специалист Олег Кононов.

"Я бы никогда не пошёл в ЦСКА, это исторический соперник "Спартака", и я бы никогда не предал болельщиков клуба. Но я бы хотел вернуться в Россию и снова поработать в этой стране, потому что у меня остались прекрасные воспоминания об этой огромной нации. Там я добился хороших результатов на личном уровне. Я жду звонков, но пока со мной никто не связывался", - сказал Каррера.

В сезоне-2016/17 Каррера был признан лучшим тренером в российском чемпионате. Ранее он работал ассистентом возглавлявшего туринский "Ювентус" (2009-2014) и сборную Италии (2014-2016) Антонио Конте.