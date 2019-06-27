Россиянки Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона

ТАСС, 27 июня. Российские теннисистки Анна Калинская и Варвара Флинк вышли в основную сетку турнира серии Большого шлема Уимблдон через квалификацию. Призовой фонд турнира составит $49,43 млн.

20-летняя Калинская обыграла немку Антонию Лоттнер со счетом 6:3, 6:3. 22-летняя Флинк победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину - 6:3, 4:6, 8:6.

Флинк впервые в карьере сыграет в основной сетке турниров серии Большого шлема.

Также в финале квалификации к Уимблдону выступали Евгений Карловский, уступивший итальянцу Андреа Арнабольди (4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 3:6), Анна Блинкова, проигравшая чешке Терезе Мартинцовой (6:4, 3:6, 5:7) и Людмила Самсонова, уступившая полуфиналистке Открытого чемпионата США - 2009 бельгийке Янине Викмайер (4:6, 3:6).

Основной турнир Уимблдона пройдет с 1 по 14 июля.