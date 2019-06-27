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Европейские игры-2019

Оршуш: турнир по борьбе на Европейских играх дал возможность проанализировать подготовку

Россиянка завоевала в Минске бронзовую медаль

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Стальвира Оршуш считает, что турнир по женской борьбе на Европейских играх в Минске позволил ей проанализировать свою подготовку. Такое мнение спортсменка в четверг высказала журналистам.

Оршуш завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 53 кг на Европейских играх. В схватке за бронзовую награду 26-летняя спортсменка победила венгерку Мерседес Денеш (10:0).

"Бронза - это тоже медаль, хотя и не того достоинства. Вчера не получилось полностью реализовать свое желание, мотивацию и настрой на эти соревнования, допустила ошибку и не прошла в финал, - сказала Оршуш. - Знала, что сегодня нужно бороться и зарабатывать медаль, ради себя и своей команды".

"Сезон еще не закончен, этот старт дал мне возможность проанализировать свою работу. Впереди главный старт года - чемпионат мира. Сейчас надо проанализировать все и продолжать готовиться", - отметила спортсменка.

Оршуш является двукратной чемпионкой Европы. Также в ее активе золото Кубка европейских наций.

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