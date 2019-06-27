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Футбол в России

Футболист "Спартака" Айртон в ближайшее время вернется в общую группу

Защитник получил травму в матче предсезонного турнира в Австрии с "Ростовом"

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник футбольного клуба "Спартак" бразилец Айртон, травмировавшийся в матче Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" в Австрии, в ближайшее время вернется в общую группу. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

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В игре с "Ростовом" (0:2) Айртон получил травму в первом тайме и был заменен.

"Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава. В ближайшие дни он вернется в общую группу", - сказал Вартапетов.

Защитник вечером занимался в тренажерном зале с тренером по реабилитации.

Следующий матч на турнире "Спартак" проведет 30 июня против ЦСКА.

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