Садулаев завоевал золото в вольной борьбе в весе до 97 кг на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил по дополнительным показателям Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Бронза досталась белорусу Александру Гуштыну и грузину Элизбару Одикадзе.

Помимо победы на Олимпийских играх 2016 года, Садулаев является трехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебро мирового первенства и три золотые награды чемпионата Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 31 золотую, 15 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.