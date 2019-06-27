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Европейские игры-2019

Садулаев завоевал золото в вольной борьбе в весе до 97 кг на Европейских играх

В финале олимпийский чемпион победил Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил по дополнительным показателям Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Бронза досталась белорусу Александру Гуштыну и грузину Элизбару Одикадзе.

Помимо победы на Олимпийских играх 2016 года, Садулаев является трехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебро мирового первенства и три золотые награды чемпионата Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 31 золотую, 15 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия31152470
2Белоруссия19132254
3Италия86519
4Украина611825
5Грузия671124
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44715
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
11Швеция3013
13Нидерланды27312
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Польша2035
19Болгария15511
20Чехия1449
21Великобритания1236
21Греция1236
23Сербия1225
24Испания1168
25Турция1135
26Дания1124
27Армения1113
27Косово1113
29Хорватия1034
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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