Сборная России проиграла бельгийским баскетболисткам в матче группового этапа ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Бельгии в матче первого тура группового этапа на чемпионате Европы. Игра проходила в сербском Зренянине.

Встреча завершилась со счетом 67:54 в пользу бельгийских баскетболисток. Вместе с ними в группе D играют сборные Сербии и Белоруссии, которые проведут матч первого тура позднее в четверг. В следующем туре российские баскетболистки сыграют против представительниц Сербии, а команда Бельгии встретится с белорусскими спортсменками. Обе игры пройдут 28 июня.

Сборная России дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также на счету россиянок три бронзы мирового первенства. На чемпионате Европы российская команда по три раза завоевывала золотые и серебряные медали, дважды россиянки становились третьими.

Победительницы группового этапа выйдут в четвертьфинал турнира напрямую. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд предстоящего турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио.

Чемпионат Европы завершится 7 июля.