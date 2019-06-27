Украинка Соловей завоевала золото Европейских игр в велотреке в гонке по очкам

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Украинка Анна Соловей заняла первое место в велотреке в гонке по очкам на Европейских играх. 27-летняя спортсменка набрала 30 очков.

Второе место заняла австрийка Верена Эберхард (27 очков), бронза у представительницы Чехии Ярмилы Махачовой (25). Россиянка Гульназ Бадыкова заняла десятое место (6).

Соловей является серебряным призером чемпионата мира, также на ее счету серебряная медаль первых Европейских игр в Баку.

Сборная Украины занимает четвертое место в общем зачете Европейских игр, завоевав семь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете команда России (31-15-24), второе место занимает сборная Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5).