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Европейские игры-2019

Украинка Соловей завоевала золото Европейских игр в велотреке в гонке по очкам

Россиянка Гульназ Бадыкова заняла десятое место

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Украинка Анна Соловей заняла первое место в велотреке в гонке по очкам на Европейских играх. 27-летняя спортсменка набрала 30 очков.

Второе место заняла австрийка Верена Эберхард (27 очков), бронза у представительницы Чехии Ярмилы Махачовой (25). Россиянка Гульназ Бадыкова заняла десятое место (6).

Соловей является серебряным призером чемпионата мира, также на ее счету серебряная медаль первых Европейских игр в Баку.

Сборная Украины занимает четвертое место в общем зачете Европейских игр, завоевав семь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете команда России (31-15-24), второе место занимает сборная Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия31162471
2Белоруссия19132254
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44715
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
11Швеция3013
13Нидерланды27312
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2035
20Болгария15612
21Чехия14510
21Латвия1326
22Великобритания1236
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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