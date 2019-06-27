Садулаев признался, что победа в финале Евроигр без борьбы не вызвала у него удовольствия

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Отсутствие схватки в финале Европейских игр в Минске огорчило российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева. Об этом Садулаев заявил журналистам в четверг.

В финальной схватке весовой категории до 97 кг 23-летний спортсмен выиграл у Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана. Гаджиев не смог бороться по причине травмы.

"Заранее знал, что схватки не будет, я удивился, что соперник травмировался, он хромал на взвешивании и сказал, что не сможет выступить в финале и заранее меня поздравил. На больших соревнованиях со мной такое произошло впервые. Эмоций ноль, нет того удовольствия, когда ты борешься и выигрываешь, конечно, хотел побороться, но для меня это все равно победа. С ним мы не раз встречались, он отличный боец, волевой парень, думаю, мы бы показали хорошую борьбу", - заявил Садулаев.

"В этом весе я еще не все выиграл, хочу выиграть Олимпиаду в этом весе. Игры в Минске для меня - это этап подготовки к Олимпийским играм, я сам захотел сюда приехать. Через два месяца чемпионат мира, долго отдыхать бойцу нельзя, надо почувствовать ковер. Команда довольна результатом - четыре золота из шести, две бронзы, поэтому хочу поблагодарить наших тренеров и весь персонал, всех партнеров и болельщиков ", - добавил он.

"Двойная ответственность капитана - это бороться за себя и за команду, если я дам слабину, то партнеры могут чуть-чуть сломаться психологически. Конечно, я им подсказывал, и мне подсказывали, мы друг другу советуем. Учиться можно у любого человека, даже у ребенка", - заключил Садулаев.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, трехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебро мирового первенства и три золотые награды чемпионата Европы. Европейские игры завершатся 30 июня.