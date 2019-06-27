Братчикова считает, что могла завоевать золотую медаль в борьбе на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Братчикова считает, что могла бы завоевать золотую медаль в женской борьбе на Европейских играх. Такое мнение спортсменка высказала журналистам в четверг после финальной схватки.

Братчикова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг на Европейских играх. В финальной схватке 30-летняя спортсменка уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии (3:5).

"Могла выиграть, но что-то сегодня пошло не так, силы остались, и от этого тоже обидно. На каждую схватку настраивалась, хотела завоевать золотую медаль, - сказала Братчикова. - Сейчас есть цель - это Олимпиада. Нужно готовиться к чемпионату мира, чтобы взять там лицензию, а потом уже готовиться и к Олимпийским играм".

"Первый период я как-то странно себя вела на ковре, а когда включилась, то было уже поздно. Не хватило как раз этих 30 секунд. Мы боролись с этой соперницей в 2012 году перед Олимпиадой, тогда она тоже выиграла. Тренеры сказали, что это пока первая ступенька, будем готовиться к чемпионату мира, чтобы там завоевать золото", - добавила спортсменка.

Братчикова является двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе серебро Кубка мира и золото Кубка европейских наций.

Европейские игры завершатся 30 июня.