БК "Зенит" примет участие в Евролиге в сезоне-2019/20

ТАСС, 27 июня. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" примет участие в Евролиге в сезоне-2019/20. Об этом в четверг сообщила пресс-служба турнира.

Также в Евролиге в сезоне-2019/20 сыграют действующий чемпион турнира ЦСКА и подмосковные "Химки".

"Зенит" впервые примет участие в розыгрыше Евролиги. В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга дошел до стадии топ-16 Еврокубка, где занял третье место в группе и не смог выйти в 1/4 финала. В Единой лиге ВТБ "Зенит" дошел до полуфинала, проиграв столичному ЦСКА (счет в серии 0-3).

"Зенит" является трехкратным бронзовым призером Единой лиги ВТБ, также в активе петербургского клуба серебро Кубка России. Лучшим результатом команды в Еврокубке является выход в 1/4 финала турнира (2016/17, 2017/18).