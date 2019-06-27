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Еврокубки

БК "Зенит" примет участие в Евролиге в сезоне-2019/20

Петербургский получил специальное приглашение
Баскетболисты "Зенита" Виктория Ламзина/БК "Зенит"
Описание
Баскетболисты "Зенита"
© Виктория Ламзина/БК "Зенит"

ТАСС, 27 июня. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" примет участие в Евролиге в сезоне-2019/20. Об этом в четверг сообщила пресс-служба турнира.

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Также в Евролиге в сезоне-2019/20 сыграют действующий чемпион турнира ЦСКА и подмосковные "Химки".

"Зенит" впервые примет участие в розыгрыше Евролиги. В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга дошел до стадии топ-16 Еврокубка, где занял третье место в группе и не смог выйти в 1/4 финала. В Единой лиге ВТБ "Зенит" дошел до полуфинала, проиграв столичному ЦСКА (счет в серии 0-3).

"Зенит" является трехкратным бронзовым призером Единой лиги ВТБ, также в активе петербургского клуба серебро Кубка России. Лучшим результатом команды в Еврокубке является выход в 1/4 финала турнира (2016/17, 2017/18).

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В четверг петербургский клуб получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20
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