Кириленко: российские баскетболистки играли на равных большую часть матча ЧЕ с бельгийками

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России на равных играла с командой Бельгии 39 минут матча чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, но последняя минута все испортила. Об этом ТАСС заявил в четверг президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Женская сборная России по баскетболу уступила в четверг команде Бельгии в матче первого тура группового этапа на чемпионате Европы со счетом 54:67.

"Наша команда играла хорошо, спасалась, но все впечатление смазала последняя минута матча, когда наши девчонки допускали детские ошибки. В целом же была абсолютно равная игра, - сказал Кириленко. - К сожалению, у нас было много промахов со штрафной линии, особенно в начале, и много мини-ошибок в концовках четвертей, когда наоборот, надо прибавить. Но мне нравится наша команда, она молодая и борется с любым соперником".

В следующем туре российские баскетболистки сыграют против представительниц Сербии, а команда Бельгии встретится с белорусскими спортсменками. Обе игры пройдут 28 июня.

"Очень сложная игра будет против Сербии, тем более мы будем действовать против хозяек. А расписание для нас - очень тяжелое на турнире, - сказал Кириленко. - Но это чемпионат Европы - тут легко не будет. И если мы хотим быть лучшими, то обыгрывать надо любого соперника".