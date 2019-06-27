Ланге сохраняет позитивный настрой после поражения россиянок в матче ЧЕ по баскетболу

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге сохраняет оптимистичный настрой, несмотря на поражение от сборной Бельгии. Об этом ТАСС сообщил сам специалист.

Сборная России уступила команде Бельгии в матче первого тура группового этапа на чемпионате Европы со счетом 54:67.

"Бельгийская команда была лучше и заслуженно победила, - сказал Ланге. - Они хорошо двигались сами, хорошо двигали мяч, но я сохраняю позитивный настрой на этот турнир. Бельгия - безусловный претендент на подиум и лучшая команда в Европе. И мы большую часть времени играли с ней на равных".

"Завтра будет сложная игра против сербок, но все команды в равных условиях. Тут не может быть жалоб", - добавил Ланге.

В следующем туре российские баскетболистки сыграют против представительниц Сербии, а команда Бельгии встретится с белорусскими спортсменками. Обе игры пройдут 28 июня.

Чемпионат Европы по баскетболу в Сербии и Латвии завершится 7 июля.