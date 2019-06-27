Вадеева: российские баскетболистки знают, как грамотно сыграть с командой Сербии на ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболистки представляют, как им следует сыграть против сборной Сербии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Об этом заявила ТАСС в четверг игрок сборной России Мария Вадеева.

Сборная России по баскетболу со счетом 54:67 уступила команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин. 28 июня россиянки встретятся с хозяйками турнира, сборной Сербии.

"Всех наших секретов не скажу, но мы уже представляем, как против сербок играть. Будет сложно, тем более они выступают дома, но мы настроены сыграть лучше, чем в первой игре, и постараемся добиться победы", - заявила Вадеева.

"Сегодняшнее поражение очень обидное. Мы не забили много своих мячей, не лучшим образом сыграли в атаке, при этом не смогли остановить нападение Бельгии. Возможно, ключевой стала последняя четверть, когда мы уступали еще не так много и имели все шансы отыграться. Но в итоге потеряли уверенность в себе, никак не могли занести мяч в кольцо", - заключила 20-летняя спортсменка.

Чемпионат Европы завершится 7 июля.