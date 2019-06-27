Матч женского баскетбольного ЧЕ Сербия - Белоруссия был прерван из-за отключения света

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /ТАСС/. Свет на арене в сербском Зренянине погас на пять минут во время матча первого тура группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу между сборными Сербии и Белоруссии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч был прерван на третьей минуте третьей четверти. Счет матча на тот момент был 34:34. Встреча продолжается. Арена вмещает 2800 зрителей.

Ранее в матче группы D сборная России уступила команде Бельгии (54:67).

Чемпионат Европы по баскетболу в Сербии и Латвии завершится 7 июля.