{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский чемпионат Европы по баскетболу

Матч женского баскетбольного ЧЕ Сербия - Белоруссия был прерван из-за отключения света

Встреча была прервана примерно на пять в третьей четверти

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 27 июня. /ТАСС/. Свет на арене в сербском Зренянине погас на пять минут во время матча первого тура группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу между сборными Сербии и Белоруссии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч был прерван на третьей минуте третьей четверти. Счет матча на тот момент был 34:34. Встреча продолжается. Арена вмещает 2800 зрителей.

Ранее в матче группы D сборная России уступила команде Бельгии (54:67).

Чемпионат Европы по баскетболу в Сербии и Латвии завершится 7 июля.

Теги
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Еврокубки
Эксперт: участие БК "Зенит" в Евролиге является успехом нового руководства клуба
По словам Виталия Носова, "Зенит" также хорошо поработал на рынке свободных агентов
Читать полностью