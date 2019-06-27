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Футбол в России

Футболист "Краснодара" Ари рассказал, что не испытывает дискомфорта от жары в Австрии

Краснодарский клуб сейчас выступает в предсезонном турнире в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Жаркая погода, установившаяся в Австрии, является привычной для нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари. Об этом он рассказал ТАСС.

"Краснодар" в своем первом матче Кубка Париматч Премьер обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Температура в Австрии в дневное время достигает 36 градусов по Цельсию.

"Да, было жарко. Но в Бразилии всегда так, поэтому для меня это привычная погода", - сказал Ари.

Единственный гол в первом тайме забил Александр Мартынович. "Все видели, как мы тренировались и работали. Соперника смогли победить благодаря дисциплине - это самое важное. Думаю, во втором матче турнира нам будет легче, в первом было очень тяжело", - отметил 33-летний форвард.

По словам нападающего, который провел два матча за сборную России после получения российского гражданства, он не придает победе над ЦСКА большое значение. "Все-таки на сборах самое важное, как мы играем, тренируемся, как мы готовы к Лиге чемпионов", - подчеркнул он.

В следующем матче турнира "Краснодар" 30 июня сыграет с "Ростовом".

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