Эксперт: участие БК "Зенит" в Евролиге является успехом нового руководства клуба

В четверг "Зенит" получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Двумя другими клубами - участниками турнира от России станут действующий победитель Евролиги ЦСКА и подмосковные "Химки".

"Замечательно, что три команды будут в Евролиге, я думаю, что это успех их нового руководства. Я вижу, что "Зенит" творит на рынке свободных агентов: они забрали у "Химок" Андрея Зубкова, а у "Локомотива" Дмитрия Хвостова. Я, конечно, не знаю, какое место займет "Зенит", но в восьмерку, думаю, не попадет. Для "Зенита" это все равно выдающийся успех, так как команда дебютирует в Евролиге, но и на старуху бывает проруха, посмотрим, как смогут выступить", - сказал Носов.

"Зенит" впервые примет участие в Евролиге. В третий раз в розыгрыше Евролиги примут участие три российских клуба. В сезоне-2014/15 в турнире играли ЦСКА, "Нижний Новгород" и казанский УНИКС, а в сезоне-2015/16 - ЦСКА, "Химки" и краснодарский "Локомотив-Кубань".