Двенадцать комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в пятницу

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Обладатели 12 золотых наград определятся в седьмой медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество комплектов медалей в пятницу будет разыграно в велотреке (5).

В женской борьбе разыграют награды в весовых категориях до 50, 57, 62 и 76 кг. Россиянка Анжелика Ветошкина (до 50 кг) лишилась возможности бороться за награды, так как выбыла на более ранней стадии турнира. Мария Кузнецова (до 62 кг) и Наталья Воробьева (до 76 кг) сохраняют шансы побороться за бронзовые медали.

В тире определятся призеры Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета среди смешанных команд (25 м). В стендовой стрельбе станут известны победители турнира между смешанными командами в ските (круглый стенд).

Пять комплектов наград разыграют мастера велотрека. Определятся победители в мужской и женской командной гонках преследования. Станут известны чемпионы Европейских игр на турнире по кейрину, где от России выступят Дарья Шмелева и Екатерина Гниденко, и скрэтчу среди женщин, а также в гонке по очкам у мужчин. На стадионе "Динамо" пройдет финальный легкоатлетический матч, который состоится без участия сборной России, выбывшей из борьбы в предыдущей стадии.

В пятницу определятся финалисты боксерского турнира Европейских игр. Россияне будут сражаться за путевку в финал в семи весовых категориях из пятнадцати. Поставленную задачу постараются решить Дарья Абрамова (до 57 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Харитон Агрба (до 69 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Также станут известны претенденты на золотые награды в бадминтоне (женский и мужской парные разряды). Вышедшие в полуфинал две российские пары Иван Созонов / Владимир Иванов и Екатерина Болотова / Алина Давлетова уже гарантировали себе бронзовые медали.