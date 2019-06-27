От большого футбола к пляжному. Россия хочет провести ЧМ-2021

Заявка России на организацию чемпионата мира была одобрена исполкомом РФС, который прошел в среду. Отмечается, что правительство РФ поддержало инициативу РФС, рекомендовав отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) необходимый пакет документов.

В случае успеха Россия впервые примет мировое первенство. Это было бы логичным, учитывая недавние успехи российских пляжников. Команда под руководством Михаила Лихачева дважды подряд выиграла чемпионат мира - в 2011 году в Италии и в 2013-м на Таити. Однако с тех пор результаты команды пошли на спад: в 2015 году в Португалии россияне стали только третьими, а турнир 2017 года на Багамах они пропустили, неудачно выступив в квалификации.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Отмечается, что российская столица имеет хорошие шансы на организацию соревнований.

"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира - статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", - сообщил пресс-службе РФС генеральный директор организации Александр Алаев.

Бразилия - лидер и в пляжном футболе

Ближайший чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в столице Парагвая Асунсьоне. Сборной России еще предстоит отбор в европейской квалификации. Квалификационный турнир пройдет с 19 по 27 июля на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

По словам члена комитета по разновидностям футбола РФС Сергея Анохина (ранее он возглавлял комитет пляжного футбола РФС - прим. ТАСС), "Лужники" являются приоритетным вариантом для проведения турнира 2021 года. "Не вижу никаких препятствий, чтобы у Москвы все получилось. Уверен, что мы получим такое право. Моей же мечтой является проведение матчей чемпионата мира на Красной площади, и чтобы финал турнира Россия - Бразилия показали на Первом канале", - сказал Анохин ТАСС.

Не сомневается в успешной организации соревнований в России и Лихачев. "Россия умеет проводить крупные турниры, прошлогодний чемпионат мира по футболу это еще раз подтвердил. Мы должны думать и двигаться постепенно к такому событию в плане организации, в плане спортивной составляющей", - заявил Лихачев ТАСС.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, до 2009 года он был ежегодным. Все это время турнир проводился практически в одной стране - Бразилии, в том числе 10 раз на пляжах всем известной Копакабаны в Рио-де-Жанейро. С 2011 года турнир проходит раз в два года, что можно объяснить желанием ФИФА повысить престиж соревнований.

Рекордсменом по количеству побед является сборная Бразилии, выигравшая турнир 14 раз. Причем в первых 15 турнирах бразильцы не становились чемпионами только два раза. Являются они и действующими чемпионами мира. По два раза, кроме россиян, победителями становились португальцы (2001, 2015), один раз побеждали французы (2005).