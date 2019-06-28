Неудача на старте. Баскетболистки сборной России с поражения начали выступление на ЧЕ-2019

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 28 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу неудачно начала чемпионат Европы, уступив команде Бельгии. Встреча завершилась со счетом 54:67.
Однако действия российских спортсменок настраивают болельщиков на оптимистичный лад. По мнению президента Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, в поражении от команды Бельгии во многом виноваты сами девушки.
"Наша команда играла хорошо, но все впечатление смазала последняя минута матча, когда девчонки допускали детские ошибки. Была абсолютно равная игра. К сожалению, много промахнулись со штрафной линии на старте матча, много мелких ошибок произошло в концовках четвертей, когда надо прибавлять. Однако мне нравится наша команда, она молодая и борется с любым соперником", - сказал Кириленко.
По мнению главного тренера российской сборной Олафа Ланге, результат первого матча закономерен. "Бельгийская команда была лучше и заслуженно победила, ведь соперницы хорошо перемещались и отлично двигали мяч, но я сохраняю позитивный настрой на этот турнир. Бельгия - безусловный претендент на подиум и лучшая команда в Европе. Мы смогли большую часть времени играть с ней на равных", - подчеркнул Ланге.
Надежда на завтрашний день
В пятницу российские баскетболистки проведут второй матч на турнире - подопечные Ланге встретятся со сборной Сербии, которой является хозяйкой чемпионата Европы. На подготовку к игре у команды остается менее суток, однако тренер признался ТАСС, что это не может быть оправданием. "Нам предстоит сложная игра против сборной Сербии. Времени на подготовку мало, но все команды находятся в равных условиях, поэтому тут не может быть жалоб", - отметил Ланге.
По мнению лидера сборной Марии Вадеевой, в предстоящей встрече можно одержать победу. "Всех наших секретов не расскажу, но уже представляем, как против сербок действовать. Будет сложно, ведь они выступают дома, однако мы настроены сыграть лучше, чем в первой встрече. Постараемся добиться победы", - заявила Вадеева.
"Очень обидно было сегодня проиграть. Мы не забросили много своих мячей, не лучшим образом действовали в атаке и не смогли остановить нападение сборной Бельгии. Возможно, ключевой стала последняя четверть, когда уступали еще не так много и имели все шансы отыграться. Однако мы никак не могли занести мяч в кольцо, потеряли уверенность в себе", - заключила 20-летняя спортсменка.
Президент РФБ считает, что легких матчей для сборной России на турнире вообще не предвидится. "Очень тяжелая игра будет против Сербии. Усложняет ситуацию наше расписание, но это чемпионат Европы, поэтому тут легко не бывает. Если мы хотим быть лучшими, то обыгрывать надо любого соперника", - отметил Кириленко.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Российская команда побеждала на турнире трижды.
Лучшие шесть сборных текущего первенства получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио - 2020. Чемпионат Европы завершится 7 июля.