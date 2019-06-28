Неудача на старте. Баскетболистки сборной России с поражения начали выступление на ЧЕ-2019

Однако действия российских спортсменок настраивают болельщиков на оптимистичный лад. По мнению президента Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, в поражении от команды Бельгии во многом виноваты сами девушки.

"Наша команда играла хорошо, но все впечатление смазала последняя минута матча, когда девчонки допускали детские ошибки. Была абсолютно равная игра. К сожалению, много промахнулись со штрафной линии на старте матча, много мелких ошибок произошло в концовках четвертей, когда надо прибавлять. Однако мне нравится наша команда, она молодая и борется с любым соперником", - сказал Кириленко.

По мнению главного тренера российской сборной Олафа Ланге, результат первого матча закономерен. "Бельгийская команда была лучше и заслуженно победила, ведь соперницы хорошо перемещались и отлично двигали мяч, но я сохраняю позитивный настрой на этот турнир. Бельгия - безусловный претендент на подиум и лучшая команда в Европе. Мы смогли большую часть времени играть с ней на равных", - подчеркнул Ланге.

Надежда на завтрашний день

В пятницу российские баскетболистки проведут второй матч на турнире - подопечные Ланге встретятся со сборной Сербии, которой является хозяйкой чемпионата Европы. На подготовку к игре у команды остается менее суток, однако тренер признался ТАСС, что это не может быть оправданием. "Нам предстоит сложная игра против сборной Сербии. Времени на подготовку мало, но все команды находятся в равных условиях, поэтому тут не может быть жалоб", - отметил Ланге.

По мнению лидера сборной Марии Вадеевой, в предстоящей встрече можно одержать победу. "Всех наших секретов не расскажу, но уже представляем, как против сербок действовать. Будет сложно, ведь они выступают дома, однако мы настроены сыграть лучше, чем в первой встрече. Постараемся добиться победы", - заявила Вадеева.