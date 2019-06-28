Держим темп. Шестой день Европейских игр принес сборной России девять медалей

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала девять наград в шестой медальный день Европейских игр и продолжает удерживать отрыв в общекомандном зачете. Соревнования проходят в Минске. В четверг было разыграно 24 комплекта наград, в активе сборной России оказалось девять медалей - четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые. В общекомандном зачете российские спортсмены лидируют, завоевав 72 (32-16-24) награды. Вторую строчку занимает команда Белоруссии - 53 (19-13-23), а на третье место вышли итальянцы - 19 (8-6-5), опередившие сборные Украины (7-11-9) и Грузии (6-7-11).

На эту тему Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

Сборная России начала день с золотой медали. Победу принесли байдарочники. В соревнованиях четверок Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов преодолели дистанцию 500 м за 1 минуту 32,376 секунды, обойдя команды Германии (1.32,541) и Словакии (1.33,721). В 2016 году Кузахметов, Сергеев и Гусев вместе становились бронзовыми призерами чемпионата Европы. "В нашем виде спорта лидируют европейские страны, поэтому здесь самые сильные соперники. У нас еще пока не было золотых медалей, поэтому награда стала первой из серьезных. Наши партнеры по сборной, которые были на Олимпиадах, сравнивают этот турнир по уровню организации именно с главными Играми. Очень нравится, как болеют, люди подходит и поздравляют с победой, что дает заряд энергии", - отметил Сергеев. В каноэ медаль для сборной России принесли девушки - Ксения Курач и Олеся Ромасенко (2.14,194) завоевали бронзу на дистанции 500 м. Первыми стали венгерки Балла Вираж и Такач Кинчо (2.11,129). Серебро на счету белорусских спортсменок Надежды Макарченко и Ольги Климовой (2.12,924). Двух зайцев одним выстрелом В стрельбе россиянкам вновь сопутствовал успех. Сразу две ступени пьедестала почета на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м заняли российские спортсменки. Юбилейное (30-е) золото Игр сборной России принесла Юлия Зыкова (459,6 балла), серебро выиграла чешка Никола Мазурова (453,9). Третьей стала Полина Хорошева (444,0), ранее уже завоевавшая бронзу в паре с Кириллом Григорьяном в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с дистанции 50 м. Зыкова призналась, что испытывала сильное волнение по ходу выступления. "Я очень нервничала в квалификации, а потом и в финале, адреналина было много. В начале [финала] было трудно взять себя в руки, сосредоточиться и закрыться от всего того, что отвлекало. Эта победа очень ценная для меня, наверное, это мой самый высокий результат за последний год", - поделилась Зыкова. Садулаев завоевал золото без борьбы Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который был очевидным фаворитом Европейских игр, к сожалению, не сумел в финале показать свои силы. Однако не стоит думать, что россиянин, выступающий в весовой категории до 97 кг, внезапно проиграл. Соперник Садулаева, которым был азербайджанец Нурмагомед Гаджиев, не смог выйти на схватку из-за полученной ранее травмы, поэтому золотая медаль 23-летнему спортсмену россиянину досталась без борьбы. Сам же россиянин не испытал удовольствия от такой победы.

"Заранее знал, что схватки не будет, соперник травмировался, хромал на взвешивании и сказал, что не сможет выступить в финале, заранее меня поздравив. На больших соревнованиях со мной такое произошло впервые. Эмоций ноль, нет того удовольствия, когда ты борешься и выигрываешь. С ним мы не раз встречались, он отличный борец, волевой парень, думаю, мы бы показали хорошую схватку", - заявил Садулаев. Россиянин стал олимпийским чемпионом в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро, но в весовой категории до 86 кг. В 2017 году он перешел в категорию до 97 кг, в которой завоевал серебряную и золотую медали чемпионатов мира. "В этом весе я еще не все выиграл, хочу победить на Олимпиаде, а Игры в Минске для меня - это этап подготовки к главному старту. Через два месяца чемпионат мира, долго отдыхать бойцу нельзя, надо чувствовать ковер", - заключил капитан сборной. Вторую медаль соревновательного дня у мужчин заработал Ахмед Чакаев - в его активе бронзовая награда в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место 31-летний спортсмен победил трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы Андрея Перепелицу (8:5) из Молдавии. Вторую бронзу завоевал Гор Оганесян (Украины). Чемпионом стал азербайджанец Хаджи Алиев, победивший в финальной схватке Владимира Хинчегашвили из Грузии. Также две медали в вольной борьбе завоевали девушки. В весе до 53 кг двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш сумела выиграть лишь бронзовую награду, победив венгерку Денеш Мерседес (10:0). "Бронза - это тоже медаль, хотя и не того достоинства. Вчера не получилось полностью реализовать свое желание, мотивацию и настрой на эти соревнования, допустила ошибку и не прошла в финал", - сказала Оршуш.

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В шаге от золота осталась Анастасия Братчикова (до 68 кг) - в финальной схватке 30-летняя спортсменка уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии (3:5). "Могла выиграть, но что-то сегодня пошло не так, силы остались, поэтому обидно. Первый период я как-то странно себя вела на ковре, а когда включилась, то было уже поздно, не хватило как раз этих 30 секунд. Сейчас целью является Олимпиада, поэтому нужно готовиться к чемпионату мира, чтобы взять там лицензию", - подытожила двукратная чемпионка Европы Братчикова. Новый вид - новые медали Заключительная золотая медаль дня ждала сборную России в велотреке - новой для Европейских игр дисциплине. Ее записали себе в актив Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. Серебряные призеры Олимпиады-2016 и двукратные чемпионки мира победили в командном спринте своих соперниц из Латвии, показав в финале результат 32,317 секунды. Бронзовые награды завоевали велогонщицы из Нидерландов. "Велотрек впервые вошел в программу Европейских игр, нам очень приятно быть первооткрывателями, - заметила Шмелева. - Приятно, что это произошло на минском треке, который является для нас весьма счастливым. Ничего нет удивительного в нашей победе здесь, мы на Олимпиаде были вторыми в этой дисциплине, чемпионат мира выигрывали, шесть раз на чемпионате Европы побеждали". "Мы стараемся каждый раз выступать все лучше и лучше, сегодня нам удалось установить рекорд России. Три раза пытались, но только сейчас получилось. Я на этом не хочу останавливаться, намерена дальше выигрывать. У меня все четыре дня дисциплины, надеюсь, что выживу", - заключила спортсменка. Ложка меда в бочке дегтя для российских пляжников Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:1 в заключительном туре обыграла команду Украины, которая являлась лидером группы. Эта победа уже никак не влияла на турнирный расклад для россиян - поражения от команд Испании (4:5) и Италии (2:4) не позволили победителям прошлых Игр заработать место в полуфинале соревнований. В составе сборной России отличились Виктор Крышанов, Артур Папоротный, Федор Земсков, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов, ворота россиян поразил голкипер украинцев Виталий Сидоренко. С тремя очками команда заняла четвертую строчку в группе и сыграет в плей-офф за места с пятого по восьмое с белорусами, украинцы встретятся в полуфинале с португальцами.

"Вчера день был полон отчаяния, ведь мы никогда такого не позволяли, это была полная катастрофа, долго приходили в себя, но сейчас уже нужно готовиться к следующему турниру. Каждый должен доказывать свою состоятельность в сборной. Мотивацию вообще не найти, так что выходили за своих болельщиков и родных, которые проехали такое расстояние. Эта игра была принципиальной, ведь мы знаем хорошо соперников, они упертые и упорные, тактически грамотные, так что было интересно и очень хотелось победить", - рассказал игрок сборной Кирилл Романов. "Было сложно найти мотивацию, чтобы вытащить из ребят внутренние резервы на такой матч, но я рад, что они сумели проявить характер, патриотичность и заслуженно победили. Конечно, обидно, что для нас все так сложилось, но турнир продолжается, надо с достоинством его закончить", - подытожил выступление россиян на групповой стадии главный тренер Михаил Лихачев. После завершения Европейских игр специалисту предстоит настроить команду на другой важнейший турнир. В столице России состоятся отборочные соревнования на чемпионат мира, которые стартуют 19 июля в "Лужниках". Дорога к медалям российских гимнастов В четверг в соревнованиях по спортивной гимнастике в финал Игр в многоборье квалифицировались Ангелина Мельникова, которая позже также выступит в опорном прыжке и упражнениях на бревне, и Александра Щеколдина. "Впереди чемпионат мира, Олимпийские игры, поэтому здесь я сконцентрирована больше на выполнении своих программ, нежели на соперниках, - отметила Мельникова. - Довольна бревном, ведь смогла выйти за оценку 13 баллов, а раньше на всех крупных стартах у меня было 12,800, 12,900, но сегодня - 13,100. Я значительно поменяла программу, мне радостно, что судьи смогли оценить это". "Если говорить про атмосферу соревнований, то здесь классно. Неожиданно, что есть столько поклонников гимнастики, потому что в России их практически нет. Мы даже не ожидали, что будет такое количество зрителей", - добавила она. В упражнениях на брусьях сборную России представит Анастасия Ильянкова, которая заменила двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину. У мужчин же в вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на кольцах выступит Дмитрий Ланкин, а в мужском многоборье в финал прошли Владислав Поляшов и Давид Белявский. Последний также выступит в финалах упражнений на перекладине, коне и параллельных брусьях.

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