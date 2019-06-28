СМИ: футболист "Аякса" Зиеш может перейти в испанскую "Севилью"

ТАСС, 28 июня. Полузащитник голландского клуба "Аякс" марокканец Хаким Зиеш может перейти в испанскую команду "Севилья" в летнее трансферное окно. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание De Telegraaf.

По информации издания, Зиеш является приоритетной целью для испанского клуба. Руководство "Севильи" готово заплатить за него до €30 млн. Сам футболист пока не дал согласие на переход. Отмечается, что он хотел бы принять решение после завершения Кубка Африки, где выступает в составе сборной Марокко.

26-летний полузащитник выступает за "Аякс" с 2016 года, в прошедшем сезоне Зиеш провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав 24 голевые передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Нидерландов (2018/19), обладателем Кубка Нидерландов и финалистом Лиги Европы (2016/17). В сезоне-2017/18 был признан футболистом года в Нидерландах, а в завершившемся сезоне вошел в состав символической сборной Лиги чемпионов. Он также выступал за голландские команды "Херенвен" и "Твенте".

Ранее "Севилья" продала в "Аякс" 27-летнего голландца Квинси Промеса, сумма перехода составила €15,7 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €17,2 млн. Промес покинул московский"Спартак" летом прошлого года и перешел в "Севилью". По информации СМИ, испанский клуб заплатил тогда за трансфер €21 млн.