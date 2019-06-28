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НХЛ

СМИ: Панарин провел встречу с представителями клубов НХЛ "Флорида" и "Рейнджерс"

1 июля российский нападающий станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом НХЛ

ТАСС, 28 июня. Российский хоккеист Артемий Панарин провел встречу с представителями двух клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Fourth Period.

Срок действия его контракта с "Коламбусом" истекает 1 июля, после этого он выйдет на рынок свободных агентов.

По информации портала, "Флорида" и "Рейнджерс" заинтересованы в услугах 27-летнего нападающего. Отмечается, что на Панарина также претендуют "Нью-Йорк Айлендерс", "Колорадо", "Чикаго", и еще один клуб, название которого не разглашается. Согласно источникам портала, россиянин проведет остаток месяца в Нью-Йорке, рассмотрит все предложения, прежде чем принять решение.

Во время встречи с представителями "Рейнджерс" на видеокубе стадиона "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке, где команда проводит домашние игры, изобразили Панарина в форме команды, а также надпись Welcome Artemi. При этом была допущена ошибка в хвате клюшки - на картинке хоккеист был изображен с левым хватом, хотя выступает с правым.

Панарин провел минувший сезон в составе "Коламбуса", сыграв 79 матчей и набрав 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. "Коламбус" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив "Бостону" в серии второго раунда плей-офф со счетом 2-4. Также он выступал за клуб НХЛ "Чикаго" под руководством тренера Джоэля Кенневилля, который в настоящее время является главным тренером "Флориды".

В России форвард играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также золото чемпионата мира среди молодежных команд.

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