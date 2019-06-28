СМИ: Панарин провел встречу с представителями клубов НХЛ "Флорида" и "Рейнджерс"

ТАСС, 28 июня. Российский хоккеист Артемий Панарин провел встречу с представителями двух клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Fourth Period.

Срок действия его контракта с "Коламбусом" истекает 1 июля, после этого он выйдет на рынок свободных агентов.

По информации портала, "Флорида" и "Рейнджерс" заинтересованы в услугах 27-летнего нападающего. Отмечается, что на Панарина также претендуют "Нью-Йорк Айлендерс", "Колорадо", "Чикаго", и еще один клуб, название которого не разглашается. Согласно источникам портала, россиянин проведет остаток месяца в Нью-Йорке, рассмотрит все предложения, прежде чем принять решение.