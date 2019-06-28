Голодец возглавила оргкомитет финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве

ТАСС, 28 июня. Вице-премьер РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению финала Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года, который пройдет в Москве. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя оргкомитета назначен министр спорта РФ Павел Колобков. Всего в состав оргкомитета вошли 16 человек.

Финал Кубка мира впервые пройдет в России. Соревнования состоятся с 6 по 7 сентября на Красной площади.

Кубок мира проводится из пяти этапов, включая финал. Соревнования проходят среди мужчин и женщин.