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Летние олимпийские виды спорта

Голодец возглавила оргкомитет финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве

Финал Кубка мира пройдет с 6 по 7 сентября на Красной площади
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Вице-премьер РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению финала Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года, который пройдет в Москве. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя оргкомитета назначен министр спорта РФ Павел Колобков. Всего в состав оргкомитета вошли 16 человек.

Финал Кубка мира впервые пройдет в России. Соревнования состоятся с 6 по 7 сентября на Красной площади.

Кубок мира проводится из пяти этапов, включая финал. Соревнования проходят среди мужчин и женщин.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаКолобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спорта
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