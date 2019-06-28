Команда ПФЛ "Химик" стала фарм-клубом тульского "Арсенала"

ТАСС, 28 июня. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Химик" (Новомосковск) вошел в структуру "Арсенала" и стал фарм-клубом тульской команды. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

"Химик" прошел лицензирование на участие в розыгрыше Олимп - Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2019/20 и зарегистрирован под названием "Химик-Арсенал" (Тула), но футболисты продолжают тренироваться и играть в Новомосковске.

"В связи с изменением статуса "Химика" произойдет омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счет игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды "Арсенала", - говорится в заявлении пресс-службы. - Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку (игрок фарм-клуба в ходе одного сезона может выступать и в составе главной команды - прим. ТАСС) с основной командой".

В минувшем сезоне тульский Арсенал занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории сыграет в еврокубках. Команда начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы, соперник "Арсенала" определится в противостоянии между азербайджанским "Нефтчи" и молдавским клубом "Сперанца". В первом матче "Арсенал" примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Новый сезон РПЛ начнется матчем между "Арсеналом" и московским "Динамо", который состоится в Туле 12 июля. В прошедшем сезоне "Химик" занял седьмое место в чемпионате Олимп - ПФЛ в зоне "Центр".