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Летние олимпийские виды спорта

Барьерист Шубенков из-за травмы пропустит этап Бриллиантовой лиги в США

Решение об участии спортсмена в последующих турнирах будет принято через три-четыре дня
Сергей Шубенков EPA-EFE/JALAL MORCHIDI
Описание
Сергей Шубенков
© EPA-EFE/JALAL MORCHIDI

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира - 2017 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вынужден пропустить этап Бриллиантовой лиги в американском Стэнфорде (30 июня) из-за травмы. Об этом сообщил ТАСС личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Шубенков получил травму на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Россиянин стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.

"Незадолго до вылета нам казалось, что все пошло на поправку, - сказал Клевцов. - Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идет воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь все-таки попала в рану. Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США".

"Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня", - добавил собеседник ТАСС.

Шубенков предварительно заявлен на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, который пройдет с 4 по 5 июня, и на турнир в венгерском Секешфехерваре 9 июля.

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