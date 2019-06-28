Россию на Универсиаде в Неаполе будут представлять 275 спортсменов

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россию на летней Универсиаде в Неаполе представят 275 спортсменов, всего в состав делегации национальной студенческой команды вошел 361 человек. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

XXX летние Всемирные студенческие игры пройдут в итальянском городе с 3 по 14 июля. За это время студенты разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

"В составе делегации - 361 человек, из которых 275 - спортсмены, остальные - официальные лица, включая тренеров, врачей и массажистов, - сообщил Сейранов. - 29 июня в Неаполь прилетает команда по спортивной гимнастике, днем позже прибудет основной чартер сборной".

В состав национальной сборной вошли семь заслуженных мастеров спорта, 40 мастеров спорта международного класса, 129 мастеров спорта. Российские спортсмены будут выступать во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций сейчас приостановлено.

Сборной России будет сложно бороться за первое место в медальном зачете, поскольку 50 из 222 комплектов наград будут разыграны именно в легкой атлетике. "Перед ребятами всегда стоит задача показать свой максимальный результат. Главное, чтобы обошлось без травм. По причине отсутствия легкоатлетов, нам будет тяжело бороться за первое общекомандное место, но опускать руки мы не намерены", - добавил глава РССС.

В 2017 году сборная России на летней Универсиаде в Тайбэе (остров Тайвань) заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых наград. На тех Играх российские легкоатлеты также не выступали.