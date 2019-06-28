Теннисист Хачанов встретится с южнокорейцем Сун У Квоном в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 28 июня /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном в первом круге Уимблдона, третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Жеребьевка прошла в пятницу в Лондоне.

Хачанов посеян на турнире под 10-м номером. Россиянин Даниил Медведев (11-й номер посева) в первом круге встретится с итальянцем Паоло Лоренци, Андрей Рублев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.

Прошлогодний победитель турнира и первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, швейцарец Роджер Федерер (второй номер посева) встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР, испанец Рафаэль Надаль (3) - с японцем Юити Сугитой.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира составит $49,43 млн.