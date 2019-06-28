Бой с Альваресом не является приоритетом для боксера Ковалева

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Поединок с мексиканским боксером Саулем Альваресом не является приоритетом для чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева. Об этом ТАСС сообщили в команде российского боксера.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности поединка между Ковалевым и Альваресом.

"Идут разговоры о том, что такой бой может состояться, - сказал собеседник агентства. - Но непонятно, откуда они взялись, промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о намерении провести такой бой. Сейчас у нас в приоритете защита титула с Ярдом".

Альварес владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. Всего на его счету 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Ковалев ближайший поединок проведет с британцем Энтони Ярдом. Всего в активе россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.