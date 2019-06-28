Бубка не будет бороться с Коу за пост президента IAAF

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка не будет претендовать на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который сейчас занимает британец Себастьян Коу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом предвыборной кампании.

Коу стал президентом IAAF четыре года назад, его единственным конкурентом за пост являлся Бубка, который в итоге был избран первым вице-президентом организации. Очередные выборы главы IAAF пройдут в конце сентября, перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. 62-летний британец, который является двукратным олимпийским чемпионом в беге, ранее заявлял о намерении переизбираться на второй срок.

"Бубка решил не претендовать пост президента IAAF, поэтому с большой долей вероятности выборы пройдут на безальтернативной основе", - сообщил источник.

IAAF информацию о количестве претендентов на пост главы организации пока не предоставляет. "Крайний срок приема заявок от кандидатов был 25 июня, но процесс еще не закончился. Мы не сможем ничего объявить до 25 июля, поскольку сотрудник по соответствию этическим нормам должен завершить проверку кандидатов, только после этого у нас будет окончательный список утвержденных кандидатов", - сообщили в IAAF.

Помимо выборов президента, на конгрессе IAAF пройдут выборы на другие руководящие должности в организации. Представители России в них не смогут принять участие, поскольку национальная федерация сейчас лишена своих прав и не могла выдвинуть кандидатов до 25 июня. Это означает, что на четыре года Россия лишится всех руководящих должностей в IAAF.

Четыре года назад в совет IAAF - второй после конгресса руководящий орган ассоциации - был избран Михаил Бутов. В технический комитет IAAF от России вошла Елена Орлова, в женский комитет - Татьяна Лебедева.