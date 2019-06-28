РФС опроверг информацию о госпитализации Симоняна

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о госпитализации первого вице-президента организации Никиты Симоняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее появилась информация, что 92-летний Симонян госпитализирован в одну из московских больниц. Отмечалось, что бывший нападающий московского "Спартака" и сборной СССР сам обратился ко врачам, после осмотра медики решили оставить его в больнице.

"Первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет", - сообщили в пресс-службе РФС.

Симонян занимает пост первого вице-президента РФС с 1992 года. Трижды он выступал в качестве исполняющего обязанности главы организации (в 2009-2010 годах, а также в 2012 и 2015 годах). Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года и автором первого гола сборной СССР на чемпионатах мира (в 1958 году он забил в ворота сборной Англии).