Футбольный клуб ПСЖ подписал рекордный спонсорский контракт с производителем формы

ТАСС, 28 июня. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и американская компания - производитель спортивной экипировки Nike подписали рекордное спонсорское соглашение в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

По информации французской радиостанции RMC Sport, контракт подписан до 2032 года на €975 млн (в среднем - €75 млн). Сотрудничество между ПСЖ и Nike длится уже 30 лет.

"Это соглашение представляет собой очень важный шаг, отражающий статус бренда ПСЖ в мире и амбициозность планов по его развитию на будущее, - сказал президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи. - В прошлом сезоне мы продали рекордное количество футболок. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития бренда и выхода на новые рынки".

В сообщении пресс-службы также говорится, что больше половины клубной атрибутики ПСЖ продается в магазинах Nike за пределами Франции. Новая форма ПСЖ поступит в продажу в июле.

В минувшем сезоне ПСЖ стал восьмикратным чемпионом Франции, в финале Кубка Франции уступил "Ренну", а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв английскому "Манчестер Юнайтед".