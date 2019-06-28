Россиянка Абрамова завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Европейских играх

Интервью

Футболист Георгий Джикия: "Спартак" нуждается в единстве

Защитник красно-белых и сборной России подвел итоги прошедшего сезона, поделился мнением о том, как столичный клуб планирует преодолеть кризис, и рассказал о нововведениях в РПЛ

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