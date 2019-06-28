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Европейские игры-2019

Россиянка Абрамова завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Европейских играх

В полуфинальном поединке спортсменка уступила представительнице Ирландии Микаэле Уолш

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Дарья Абрамова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг на Европейских играх в Минске.

В полуфинальном поединке она уступила представительнице Ирландии Микаэле Уолш.

29-летняя Абрамова является бронзовым призером чемпионата мира (2012) и чемпионкой Европы (2016).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (8-6-5). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162573
2Белоруссия19132355
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция63917
7Венгрия45312
8Германия44715
9Нидерланды37414
10Израиль3306
11Бельгия3115
12Словения3014
12Швеция3013
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14510
21Латвия1326
23Великобритания1247
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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Европейские игры-2019
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