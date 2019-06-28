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Футбол в России

Футболист "Спартака" Джикия назвал неудовлетворительной игру клуба в сезоне-2018/19

По итогам прошлого сезона красно-белые заняли в турнирной таблице пятое место

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поставил своему клубу оценку "неудовлетворительно" за сезон-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ), по итогам которого красно-белые заняли пятое место, сумев пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил сам футболист.

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В 30 матчах РПЛ красно-белые забили 36 голов, что является худшим результатом в истории клуба в чемпионатах России.

"Он [сезон] был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку "неудовлетворительно", - сказал Джикия. - Был ли он удачным для меня? Моя цель - это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой".

Также 25-летний игрок сборной России назвал наиболее запомнившиеся матчи в прошедшем сезоне чемпионата России. "Могу назвать самый обидный матч - это домашняя встреча против ЦСКА ("Спартак" на своем поле проиграл со счетом 0:2 - прим. ТАСС). Самым запоминающимся был матч против "Динамо" ("Спартак" в гостях выиграл со счетом 1:0 - прим. ТАСС) - я забил гол, мы показали хорошую игру", - отметил собеседник агентства.

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" зимой 2017 года. В составе столичной команды игрок стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка России (2017), всего сыграв 68 матчей и забив три мяча. За сборную России игрок сыграл в 17 встречах.

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