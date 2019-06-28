Джикия: расширение РПЛ может привести к появлению новых "Амкаров" и "Анжи"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов может вызвать появление проблем, которые возникали у махачкалинского "Анжи" и пермского "Амкара". Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия.

В сезоне-2017/18 "Амкар" занял 13-е место в чемпионате России и сумел сохранить место в премьер-лиге по итогам стыковых игр, однако в июне прошлого года было объявлено о прекращении существования клуба из-за финансовых проблем. "Анжи", занявший 15-е место по итогам прошлого чемпионата России и вылетевший в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), из-за финансовых проблем в следующем сезоне будет участвовать в Профессиональной футбольной лиге.

"Есть страх, что таких "Амкаров" и "Анжи" будет появляться в России больше в случае расширения, - сказал Джикия. - Нахождение в РПЛ требует больших затрат: перелеты, проживания, бытовые моменты. Многие клубы думают, что они смогут потянуть такие затраты, а потом они закрываются. В итоге 20 футболистов, пять тренеров, 10 человек из персонала и 20-30 работников базы остаются без работы, а город - без футбола".

"Я общаюсь со многими ребятами из ФНЛ, команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, - продолжил Джикия. - Среди них есть футболисты, которые по несколько месяцев не получают зарплаты. Даже если элементарно сравнивать нынешние зарплаты в ФНЛ с зарплатами пяти-семилетней давности, то разница будет колоссальной. Раньше зарплаты были высокие, а сейчас они уменьшаются и уменьшаются".

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза после анализа последствий расширения рабочей группой.