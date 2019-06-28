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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров перешел в "Крылья Советов"

Подробности соглашение игрока с клубом не сообщаются

ТАСС, 28 июня. Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов". Об этом 32-летний футболист написал в своем аккаунте в Instagram.

"Спартак" объявил о досрочном расторжении контракта с Комбаровым 19 июня.

"Моя новая команда - "Крылья Советов". Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата", - написал Комбаров.

Комбаров перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2010 года. В составе "Спартака" он провел 274 матча, забил 27 мячей и отдал 44 голевые передачи. Вместе с командой Комбаров стал чемпионом России (2017), серебряным (2012) и бронзовым (2018) призером национального первенства, обладателем Суперкубка России (2017). В прошедшем сезоне он сыграл 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч.

В составе сборной России Комбаров провел 47 матчей, забив два мяча. Он был участником чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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