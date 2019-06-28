Бронзовый призер Европейских игр Абрамова посетовала на судейство в турнире по боксу

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Абрамова не понимает, почему в полуфинале турнира по боксу на Европейских играх в Минске судьи отдали победу ее сопернице. Об этом Абрамова заявила журналистам после боя.

Полуфинальный поединок прошел в пятницу, Абрамова проиграла представительнице Ирландии Микаэле Уолш и стала обладательницей бронзовой медали Европейских игр в весовой категории до 57 кг.

"Достаточно ровный бой, но соперница точных ударов толком не наносила, сильных ударов у нее тоже не было, не знаю, почему судьи так решили, но кому подняли руку, тот и победитель. Я считаю, что я не проиграла бой, у нее тычковые были действия, в третьем раунде она ни одной атаки не нанесла, но судьи так посчитали, может быть, потому что нас [россиян] в полуфиналах четверо, а ирландцев двое или трое. Нет, бронза для меня не ценная медаль", - заявила Абрамова.

Европейские игры завершатся 30 июня.