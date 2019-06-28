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Футбол в России

Джикия: ФК "Спартак" нуждается в новом костяке команды

Защитник команды отметил, что сейчас в команде довольно много молодых футболистов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" необходимо создать новый костяк команды. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник красно-белых Георгий Джикия.

По окончании сезона-2018/19 "Спартак" покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, в январе клуб расторг контракты с Александром Самедовым, Романом Еременко и Марко Петковичем. 

"Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули наш клуб, поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане, - сказал Джикия. - У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из "Спартака-2". Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься".

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Спартак" занял пятую строчку в турнирной таблице и набрал 49 очков. Столичный клуб сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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