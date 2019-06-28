Тренер: сборной РФ надо играть с лучшими регбистами мира, чтобы соответствовать топ-уровню

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Игрокам сборной России по регби-7 требуется сосредоточиться исключительно на этой дисциплине, а также на профессиональном уровне выстроить тренировочный процесс. Об этом заявил главный тренер сборной России Вайсале Сереви в ходе заседания высшего совета Федерации регби России (ФРР).

В Москве 23 июня завершился первый этап чемпионата Европы по регби-7, где сборная России заняла девятое место из 12 команд, гарантировав себе участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2020 года.

"Российские регбисты не играют в регби-7 на постоянной основе, но они столкнулись с игроками, которые постоянно играют в основе, играют в Мировой серии. Если мы хотим на должном уровне соревноваться с участниками Мировой серии, то мы должны соответствовать им в подготовке, но лучшие игроки российского регби сейчас готовятся к Кубку мира по регби-15. Наши игроки не равны по уровню физподготовки международным стандартам, им нужно соревноваться с ведущими регбистами мира, а также нужно постоянно следить за питанием и подготовкой. Нужно их правильно подготовить психологически, научиться анализировать по видео, а также им нужен директор по физическому воспитанию", - заявил Сереви.

"Задачи команды на ближайшие 12 месяцев - развить игроков, которых мы имеем сейчас, до международного уровня, установить четкие и понятные ориентиры по физической подготовке, получить возможность соревноваться на международной арене, выстроить такие базовые навыки как пас, захват, удар, принятие решения, игра в линию, зоны захвата, схватки, защита и т. д. Считаю целесообразным организовывать семинары для тренеров, чтобы понять их подготовку, привлекать международных экспертов по этой работе. Считаю, что нам нужно увеличить количество иностранных игроков от одного до двух на поле, которые будут давать понимание, какой требуется уровень, а также проводить сборы, например, в Фиджи, чтобы вывести тренировочный процесс на новый уровень", - заключил фиджийский специалист.

Квалификационный турнир к Олимпиаде пройдет во Франции 13-14 июля.