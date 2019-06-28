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Бокс

Член исполкома AIBA Кремлев назвал беспочвенными обвинения в нарушении этики

Функционер считает, что разговоры про возможное расследование инициировали бывший врио президента AIBA Гафур Рахимов, нынешний президент Мохаммед Мустасан и председатель комиссии по этике Йост Шмидт
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) и генеральный секретарь Российской федерации бокса Умар Кремлев назвал беспочвенными разговоры о возможном расследовании в связи с нарушением кодекса этики AIBA. Об этом Кремлев заявил ТАСС.

В ночь на 28 июня портал Inside the Games сообщил, что AIBA может открыть дело в отношении Кремлева в связи с нарушением кодекса этики организации.

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"Эти разговоры [про возможное расследование] инициировали бывший врио президента AIBA Гафур Рахимов, нынешний президент Мохаммед Мустасан и председатель комиссии по этике Йост Шмидт, - сказал Кремлев. - Я в присутствии члена Международного олимпийского комитета [МОК] Ненада Лаловича и членов исполкома AIBA сказал, что я против коррупции и хочу очистить AIBA, которой требуется обновление, исполком будет его проводить. Что касается различных разговоров, то врио президента AIBA и руководителю комиссии по этике выражен вотум недоверия как ставленникам предыдущего руководства".

26 июня МОК лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Олимпийских игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. В мае Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом AIBA на постоянной основе. Согласно информации Insinde the Games, исполком AIBA 27 июня лишил Рахимова возможности вернуться на пост президента организации без процедуры голосования.

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