Контракт между ФК "Крылья Советов" и Комбаровым еще не подписан

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крылья Советов" еще не подписал контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

В пятницу 32-летний игрок в своем аккаунте в Instagram написал, что "Крылья Советов" стали его новой командой.

"Он присоединился к команде, у нас на сборе много людей, - сказал Шашков. - Всю информацию мы будем давать по окончании сборов - 9 июля". Гендиректор самарского клуба отметил, что пока речь не идет ни о контракте, ни о его сроке.

Предыдущим клубом Комбарова был московский "Спартак", за который он выступал с 2010 по 2019 год. 19 июня соглашение, рассчитанное до конца сезона-2019/20, было разорвано. В составе красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 мячей и отдал 44 голевые передачи. Вместе с командой Комбаров стал чемпионом России (2017), серебряным (2012) и бронзовым (2018) призером национального первенства, обладателем Суперкубка России (2017). В прошедшем сезоне он сыграл 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч.

В составе сборной России Комбаров провел 47 матчей, забив два мяча. Он был участником чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.