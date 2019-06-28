Россияне Лешуков и Семенов одержали победу в первом матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июня. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли катарцев Махмуда Ассама и Абдельрасула Тамера со счетом 21:15, 21:14. Россияне выступают в группе Е вместе с бразильцами (Алиссон Серутти/Альваро Фило) и американцами (Стэффорд Слик/Уильям Аллен). Встреча между ними завершилась со счетом 19:21, 21:15, 15:10 в пользу бразильских спортсменов.

В следующем туре россияне сыграют против американцев, игра состоится 30 июня.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире.

Лешуков и Семенов занимают 26-е место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга FIVB и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.