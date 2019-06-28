Макаров: этап КМ в Хабаровске поможет российским батутистам при подготовке к ОИ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Проведение в Хабаровске этапа Кубка мира по прыжкам на батуте поможет российским спортсменам лучше подготовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в Хабаровске 21 и 22 сентября.

"Давно рассматривали вариант проведения соревнований в дальневосточном регионе, ведь Хабаровск находится недалеко от места проведения следующих Олимпийских игр. Это интересно, в том числе, в плане подготовке Играм - как спортсмены приедут в этот часовой пояс, как пройдут акклиматизацию, как потом выступят. Поэтому для многих спортсменов это не только очередной этап Кубка мира, но и проба своих сил в этом регионе", - отметил Макаров.

"Соревнования пройдут в одном из лучших спортивных залов - на "Платинум-Арене" (вместимость стадиона составляет 7100 зрителей - прим. ТАСС). Это очень хороший объект, обычно там проводят хоккейные матчи", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.