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ММА

Харитонов заявил, что ведет переговоры о бое с Александром Емельяненко

В настоящий момент 38-летний россиянин выступает в американской организации Bellator

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский боец ММА Сергей Харитонов ведет переговоры о бое в России с Александром Емельяненко. Об этом Харитонов заявил ТАСС.

"Мой друг с ними на связи. [Бой] реален", - сказал Харитонов.

В настоящий момент 38-летний Харитонов выступает в американской организации Bellator. Ближайший поединок россиянин проведет 24 августа в США против американца Мэтта Митриона. Первый поединок был признан несостоявшимся после удара в пах со стороны Митриона.

Емельяненко провел последний поединок в августе прошлого года с Тони Джонсоном. Всего в активе 37-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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