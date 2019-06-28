Харитонов заявил, что ведет переговоры о бое с Александром Емельяненко

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский боец ММА Сергей Харитонов ведет переговоры о бое в России с Александром Емельяненко. Об этом Харитонов заявил ТАСС.

"Мой друг с ними на связи. [Бой] реален", - сказал Харитонов.

В настоящий момент 38-летний Харитонов выступает в американской организации Bellator. Ближайший поединок россиянин проведет 24 августа в США против американца Мэтта Митриона. Первый поединок был признан несостоявшимся после удара в пах со стороны Митриона.

Емельяненко провел последний поединок в августе прошлого года с Тони Джонсоном. Всего в активе 37-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.