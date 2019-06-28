Россияне Красильников и Стояновский одержали победу в матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июня. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли японских волейболистов Юсукэ Исидзиму и Юю Агебу со счетом 21:10, 21:13. Россияне выступают в группе С вместе с австрийцами (Клеменс Допплер/Александр Хорст) и итальянцами (Алекс Раньери /Марко Каминати).

В следующем туре россияне сыграют против итальянцев, игра состоится 29 июня.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга FIVB и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.