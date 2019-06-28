Свищев: Международная федерация керлинга готова сотрудничать с Россией в организации КМ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Международная федерация керлинга откликнулась на предложение помощи в проведении Кубка мира от Федерации керлинга России (ФКР). Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент ФКР Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что компания-партнер, которая должна была финансировать Кубок мира - 2020, отказалась от платежей, предусмотренных по контракту, в связи с чем турнир был отменен.

"Мы написали в международную федерацию, федерация поблагодарила нас, в ближайшее время мы начнем обсуждение проведения мероприятия. Они с интересом восприняли наше предложение, ставшее для них неожиданным, и выделили нам специального человека - вице-президента организации, с которым мы будем обговаривать нюансы и возможности проведения турнира на территории России", - сообщил Свищев.

"Мы предложили провести до двух этапов, и, может быть, один хотя бы дадут, что будет уже хорошо, так как для федерации это важно, будет неправильно отменять Кубок мира, который успешно прошел. Если мы возьмем один или два этапа, уверен, что другие страны подхватят, и у нас получится провести Кубок мира", - добавил президент ФКР.

Кубок мира по керлингу впервые прошел в сезоне-2018/19. Российская команда со скипом Анной Сидоровой стала бронзовым призером турнира. Соревнование состоит из трех предварительных этапов и финального раунда, на каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими и смешанными парами.