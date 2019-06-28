Боксер Мамедов намерен прыгнуть выше головы в финале Европейских игр в Минске

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов уверен, что победу на Европейских играх он сможет добыть, только если покажет в финале максимум своих возможностей. Об этом спортсмен рассказал журналистам в пятницу после полуфинального боя.

В полуфинале в весовой категории до 60 кг Мамедов победил грузина Отара Ераносяна.

"Этот бой был важен не только потому, что на кону финал, но и тем, что для меня было важно взять реванш за поражение от Ераносяна, которое случилось в 2017 году. Для нашей сборной турнир складывается не совсем удачно, поэтому мне важно выступить хорошо", - заявил россиянин.

Мамедов вышел на бой с зашитой бровью. "У меня не было опасений по поводу того, что бой остановят из-за рассечения, мне хорошо и качественно зашили бровь, я доверяю врачу сборной. Конечно, повреждение внесло коррективы в мои действия, приходилось руку повыше держать, стараться меньше пропускать даже по перчаткам. Соперник знал про сечку, и я понимал, что он будет туда бить, поэтому делал больше нырков", - сказал спортсмен.

В поединке за золотую медаль Мамедов сразится с белорусом Дмитрием Асановым. "В финале мне нужно показать тот бокс, который я умею, показать все, на что я способен. Опасения по судейству? Есть понимание, что нужно прыгать выше головы, нужно показать максимум своих возможностей", - заключил боксер.

Агрба уже выбрал тактику на финал

В полуфинале в весовой категории до 69 кг россиянин Харитон Агрба победил украинца Евгения Барабанова.

"Это полуфинал, тут идет борьба за возможность сразиться за золото. Этот бой был самый тяжелым на этом турнире, соперник очень сильный, участник Олимпиады, на прошлом чемпионате Европы стал третьим, то есть уже очень опытный, высокого класса боец. Я рад, что у меня получилось показать свой бокс и победить. Каждый бой, по сути, это проявление своих качеств, нахождение каких-то новых комбинаций, тактических моментов, с каждым боем становишься опытнее и сильнее, багаж набирается больше, начинаешь лучше боксировать, надеюсь, буду только набирать и дальше расти", - сказала Агрба.

В финале Агрба встретится с представителем Великобритании Пэтом Маккормаком. "Парень опытный, высокий, прямолинейный, очень сконцентрированный. Уже есть тактические ключи, которые собираюсь завтра применить, надеюсь победить", - отметил россиянин.

Европейские игры завершатся 30 июня.