Федерация карате России ожидает высокую посещаемость на этапе Премьер-лиги в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федерация карате России рассчитывает на высокую посещаемость на московском этапе Премьер-лиги Karate1. Об этом ТАСС в пятницу сообщила генеральный секретарь Федерации карате России Светлана Зайцева.

Московский этап соревнований пройдет с 4 по 6 октября.

"До Олимпийских игр остается около года, а этапы Премьер-лиги Karate1 являются рейтинговыми турнирами Игр. Значимость этого соревнования очень высока и для россиян, и для зарубежных спортсменов, которые планируют отобраться на Олимпиаду, - рассказала Зайцева. - Турнир такого уровня проходит у нас впервые, мы проводили чемпионаты Европы, но на них не было олимпийского отбора. На этот этап приедут сильнейшие каратисты".

"Ожидаем, что на соревновании будет очень хорошая посещаемость, - добавила генеральный секретарь Федерации карате России. - В Москве много любителей карате, но и многие болельщики из регионов уже планируют поездку и приобретение билетов на этот этап".

Премьер-лига Karate1 является самой престижной серией турниров по карате в мире. В 2019 году этапы турнира уже прошли во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Марокко и Китае. Следующие этапы соревнований текущего года состоятся в Японии (Токио, 6-8 сентября), России (Москва, 4-6 октября) и Испании (Мадрид, 23 ноября - 1 декабря).

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.