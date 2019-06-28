Немцы победили на Европейских играх в стрельбе из малокалиберного пистолета в миксте

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Немцы Дорен Феннекамп и Оливер Гайс завоевали золотые медали Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м среди смешанных команд. Соревнования проходят в Минске.
Серебряные медали досталась еще одной паре из Германии - Монике Карш и Кристиану Райцу. Третье место заняли украинские стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич.
Гайс является серебряным призером чемпионата мира, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы. Ранее на Европейских играх он стал победителем в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Феннекамп имеет две бронзовые медали чемпионатов мира.
Немецкая команда на соревнованиях в Минске завоевала четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная России (32-16-25), второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (9-7-7).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|32
|16
|25
|73
|2
|Белоруссия
|19
|13
|23
|55
|3
|Италия
|9
|7
|7
|23
|4
|Украина
|7
|11
|11
|29
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Франция
|6
|3
|9
|18
|7
|Германия
|5
|5
|9
|19
|8
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|9
|Нидерланды
|3
|7
|4
|14
|10
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|11
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|12
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Швеция
|3
|0
|1
|4
|14
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|15
|Азербайджан
|2
|5
|10
|17
|16
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|17
|Греция
|2
|2
|3
|7
|18
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|19
|Польша
|2
|1
|3
|6
|20
|Болгария
|1
|5
|6
|12
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|23
|Великобритания
|1
|2
|5
|8
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Армения
|1
|1
|3
|5
|26
|Турция
|1
|1
|3
|5
|28
|Дания
|1
|1
|2
|4
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Хорватия
|1
|0
|4
|5
|31
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|32
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Словакия
|0
|1
|2
|3
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|36
|Литва
|0
|1
|0
|1
|38
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|38
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1