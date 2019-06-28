Немцы победили на Европейских играх в стрельбе из малокалиберного пистолета в миксте

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Немцы Дорен Феннекамп и Оливер Гайс завоевали золотые медали Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м среди смешанных команд. Соревнования проходят в Минске.

Серебряные медали досталась еще одной паре из Германии - Монике Карш и Кристиану Райцу. Третье место заняли украинские стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич.

Гайс является серебряным призером чемпионата мира, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы. Ранее на Европейских играх он стал победителем в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Феннекамп имеет две бронзовые медали чемпионатов мира.

Немецкая команда на соревнованиях в Минске завоевала четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная России (32-16-25), второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (9-7-7).

Европейские игры завершатся 30 июня.