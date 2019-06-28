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Европейские игры-2019

Немцы победили на Европейских играх в стрельбе из малокалиберного пистолета в миксте

Серебряные медали досталась еще одной паре из Германии, третье место заняли украинские стрелки

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Немцы Дорен Феннекамп и Оливер Гайс завоевали золотые медали Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м среди смешанных команд. Соревнования проходят в Минске.

Серебряные медали досталась еще одной паре из Германии - Монике Карш и Кристиану Райцу. Третье место заняли украинские стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич.

Гайс является серебряным призером чемпионата мира, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы. Ранее на Европейских играх он стал победителем в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Феннекамп имеет две бронзовые медали чемпионатов мира.

Немецкая команда на соревнованиях в Минске завоевала четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная России (32-16-25), второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (9-7-7).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162573
2Белоруссия19132355
3Италия97723
4Украина7111129
5Грузия671225
6Франция63918
7Германия55919
8Венгрия45312
9Нидерланды37414
10Израиль3306
11Бельгия3115
12Словения3014
12Швеция3014
14Португалия26412
15Азербайджан251017
16Румыния2248
17Греция2237
18Швейцария2204
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14611
22Латвия1326
23Великобритания1258
24Сербия1225
25Испания1168
26Армения1135
26Турция1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
33Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Сан-Марино0011
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